Kahramankazan'da kavurucu sıcaklarda serinliğin adresi havuz oldu - Son Dakika

Kahramankazan Belediyesinin yüzme havuzu, kavurucu yaz sıcaklarında yoğun ilgi görüyor.

Kahramankazan Belediyesi yüzme havuzuna sıcakların artmasıyla ilgi her geçen gün artıyor. Uluslararası kriterlere uygun, hijyenik ve temiz koşullarda hizmet verilen havuzda yüzme bilmeyenlere de yüzme dersleri veriliyor. Yüzmenin yanı sıra hamam ve sauna hizmeti de sunulan havuzda yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı cankurtaranlar da hazır bulunuyor. Pazartesi günü hariç haftanın 6 günü açık olan kapalı yüzme havuzu vatandaşların serinleme adresi oluyor. Havuzu kullanmak isteyen vatandaşlar 0312 814 73 05 numaralı telefondan bilgi alabilecek.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediyelerinin olimpik yüzme havuzuna vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Sıcak havalarda bunalan vatandaşlarımız havuzumuzun keyfini çıkarıyor. Vatandaşlarımız, son derece hijyenik ve modern bir hizmetin sunulduğu havuzumuzda bu sıcak havalarda serinleme imkanı buluyor. Tüm Ankaralıları havuzlarımızdan faydalanmaya davet ediyorum" dedi. - ANKARA