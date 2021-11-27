Kahramankazan'da kent meydanı için çalışmalara başlandı - Son Dakika

Kahramankazan ilçesinde kent meydanı yapılması için çalışma başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye binasının yanındaki yaklaşık 5 dönümlük alana yapılacak kent meydanı için hazırlıklar tamamlandı.

Kent meydanı hizmete girdiğinde altında 450 araç kapasiteli iki katlı otopark ile kafeterya, mescit, sosyal donatı alanları ve umumi tuvaletler yer alacak.

Meydan içerisinde ayrıca yazın havuz, kışın ise buz pateni pisti olarak kullanılabilecek bir kuru havuz da bulunacak.

Projenin bir yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana verdikleri sözleri birer birer yerine getirdiklerini söyledi.

Oğuz, şöyle konuştu:

"Bu sözlerimizin arasında kent meydanı inşa etmek ve ilçe merkezinde yaşanan otopark sorununu çözmek de vardı. Kahramankazan kent meydanı projesiyle hem kent meydanımıza hem de otoparkımıza kavuşmuş olacağız. Böylece bir taşla iki kuş vurmuş olacağız. Başlattığımız çalışmalar inşallah bir yıl içinde tamamlanacak. Kahramankazan kent meydanımız halkımızın buluşma noktası haline gelecek. Ferah ve konforlu ortamıyla vatandaşlarımıza ve ilçemize büyük bir değer katacak."