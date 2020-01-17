Kahramankazan'da Köprübaşı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi kuruldu - Son Dakika

Kahramankazan'da Sınırlı Sorumlu Köprübaşı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 1. Olağan Genel kurulu yapıldı.

Mevcut esnaf kooperatifinin kredi verme yetkisinin üst birlik tarafından iptal edilmesinin ardından esnafların kredi ihtiyacını karşılamak amacıyla kooperatif kuruldu.

Divan başkanlığını ilçe esnaflarından Murat Güneş'in yaptığı genel kurulda 13 madde görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı.

Yönetim, denetim ve üst kurul üyeliklerinin seçimleri yapıldı. Aynı zamanda AK Parti Belediye Meclis Üyesi de olan Ali Yılmaz, kooperatifin kurucu başkanı seçildi.

Genel kurulun temenniler bölümünde konuşan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, esnafın mağdur olmaması için ikinci kredi kefalet kooperatifini kurulduğunu belirterek, "Bu kurumlar şahıslara bağlı baki kurumlar değildir. Bu kurumlar devletimizin milletimizin gücünü, halkla olan irtibatını kuran kurumlardır. Dolayısıyla bu kurumlar gücünü devletten alır, esnafından üyelerinden kooperatifinden alır." dedi.