Kahramankazan'da korona virüse karşı tedbirler üst düzeyde - Son Dakika

Kahramankazan'da korona virüse karşı tedbirler üst düzeyde

28.02.2021 12:49
Kahramankazan'da korona virüse karşı tedbirler üst düzeyde, System.String[]

Kahramankazan Belediyesi, korona virüs salgınına karşı başlattığı temizlik ve dezenfeksiyon seferberliğini hız kesmeden sürdürüyor.

Kahramankazan Belediyesi, korona virüs salgınına karşı başlattığı temizlik ve dezenfeksiyon seferberliğini hız kesmeden sürdürüyor. Belediye ekipleri, bir yandan dezenfekte çalışmalarına devam ederken, diğer yandan da cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını sürdürülüyor.

Kahramankazan'da belediye ekipleri, toplu taşıma araçları başta olmak üzere tüm ortak kullanım alanlarını sürekli olarak dezenfekte ediyor. Temizlik çalışmalarında ise sabunlu su ve insan sağlığına zararı olmayan solüsyonlar kullanılıyor. Dezenfekte çalışmalarında ayrıca ilçede kurulan araç dezenfekte istasyonunda vatandaşların talepleri doğrultusunda araçları da dezenfekte edilebiliyor. Ekipler, dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra cadde ve sokakları da adım adım temizliyor. Arazözlerle yıkanan cadde ve sokaklar süpürge araçlarıyla de günlük olarak süpürülürken, temizlik çalışmaları 7/24 esasına göre aralıksız olarak yapılıyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak korona virüse karşı açtıkları savaşı tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi. 7/24 esasına göre aralıksız olarak görev başında olduklarını ifade eden Başkan Oğuz, "Ekiplerimiz fedakarlıkları ve özverili çalışmalarıyla Kahramankazan'ımızı tepeden tırnağa dezenfekte ediyor. Hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru en önemli önceliğimiz. Bu konuda çok hassasız. Ekiplerimiz bu anlamda adeta seferber olmuş durumda. Dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu zorlu süreç sona erene kadar belediyemizin tüm imkanlarını hizmetkarı olduğumuz hemşehrilerimiz için sonuna kadar kullanacağız" diye konuştu. - ANKARA

Kahramankazan'da korona virüse karşı tedbirler üst düzeyde
Kahramankazan'da korona virüse karşı tedbirler üst düzeyde
Kahramankazan'da korona virüse karşı tedbirler üst düzeyde
Kahramankazan'da korona virüse karşı tedbirler üst düzeyde
Kahramankazan'da korona virüse karşı tedbirler üst düzeyde
Kahramankazan'da korona virüse karşı tedbirler üst düzeyde

Kahramankazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kahramankazan'da korona virüse karşı tedbirler üst düzeyde - Son Dakika


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