Kahramankazan'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Halk pazarı girişinde maske dağıtımı, ateş ölçülmesi

Zabıtaların halk pazarını gezerek esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulunması ANKARA - Kahramankazan'da halk pazarına alışveriş için gelen vatandaşlara maske dağıtılıyor, ateşleri ölçülerek pazara alınıyor.