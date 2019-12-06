Kahramankazan'da KOSGEB Temsilciliği açıldı
6 saat önce
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 101. temsilciliğini Kahramankazan ilçesinde açtı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:56 Kaynak: AA
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 101. temsilciliğini Kahramankazan ilçesinde açtı.
Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Serhat Oğuz ile KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt arasında imzalanan protokol kapsamında, Kahramankazan Belediyesi KOSGEB Temsilcilik Ofisi kuruldu.
KOSGEB'in Türkiye'deki 101'inci temsilciliği olan ofis sayesinde ilçedeki esnaf ve sanatkarlar işlemlerini başka ilçelere gitmeden yapabilecek.
İmamoğlu, kendisini eleştiren vatandaşa esprili bir dille yanıt verdi: İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılar Ankara'da düzenlenen 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliğinde gözyaşları sel oldu Ceren Özdemir'in ismi Beyoğlu'nda parka verildi Cinsel istismara uğradığını ailesine söyledikten sonra intihar eden Ayşenur'un kuzeni serbest bırakıldı