Son Dakika Haberleri: Kahramankazan'da KOSGEB Temsilciliği açıldı
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Kahramankazan'da KOSGEB Temsilciliği açıldı

6 saat önce

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 101. temsilciliğini Kahramankazan ilçesinde açtı.

Kahramankazan'da KOSGEB Temsilciliği açıldı, System.String[]

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 101. temsilciliğini Kahramankazan ilçesinde açtı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Serhat Oğuz ile KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt arasında imzalanan protokol kapsamında, Kahramankazan Belediyesi KOSGEB Temsilcilik Ofisi kuruldu.

KOSGEB'in Türkiye'deki 101'inci temsilciliği olan ofis sayesinde ilçedeki esnaf ve sanatkarlar işlemlerini başka ilçelere gitmeden yapabilecek.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:56 Kaynak: AA
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