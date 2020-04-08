Kahramankazan'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Kahramankazan'da Kovid-19 tedbirleri
6 saat önce
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Kahramankazan Belediyesince, dezenfekte çalışmalarının yanı sıra vatandaşlara da 30 bin maske, 10 bin hijyen paketi, 6 bin gıda kolisi dağıtıldı.
Otobüslere de yolculara dağıtılması için maske verildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:18 Kaynak: AA
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