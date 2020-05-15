Kahramankazan'da koyun banyoluğu hizmete girdi - Son Dakika

Kahramankazan'da koyun banyoluğu hizmete girdi

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki hayvan yetiştiricileri için koyun yıkama makinesi hibe ederek Mobil Koyun Banyoluğu hizmetini başlattı.

Kahramankazan'da koyun banyoluğu hizmete girdi, System.String[]

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki hayvan yetiştiricileri için koyun yıkama makinesi hibe ederek Mobil Koyun Banyoluğu hizmetini başlattı. Koyunların mikroplardan ve parazitlerden temizlenmesini sağlayan mobil koyun banyoluğu, köy köy gezerek koyun yetiştiricilerine hizmet verecek.

Kahramankazan Belediyesi hayvan üreticilerinden gelen talepler doğrultusunda ilçedeki küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin hizmetine sunulmak üzere Ziraat Odası'na Mobil Koyun Banyoluğu satın alarak hibe etti.

Mobil koyun banyoluğu, düzenlenen törenle hizmete girdi. Soğulcak Mahallesi'nde gerçekleştirilen törene, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk ile hayvan yetiştiricileri ve çiftçiler katıldı.

- Koyunların banyo keyfi

Koyunların mikroplardan ve parazitlerden temizlenmesini sağlayan mobil koyun banyoluğunun ilk durağı ise Soğulcak Mahallesi oldu. Buradaki hayvan yetiştiricileri, koyunlarını mobil banyolukta yıkadı. Banyoluğun içerisine ilacı Belediye Başkanı Oğuz ve Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk birlikte döktü.

Banyoluğun hazırlanmasından ardından koyunlar tek tek buraya sokularak temizlendi. Koyunların temizlenmesi sırasında oldukça renkli görüntüler de yaşandı. Koyunların dezenfekte edilmesi amacıyla faaliyete geçirilen mobil koyun banyoluğu köy köy gezip hizmet vererek, hayvan yetiştiricilerinin işini kolaylaştıracak.

- Çiftçi ve üreticimizin yanındayız

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bir tarım ve hayvancılık ilçesi olan Kahramankazan'da çiftçi ve üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Ülkemiz için üreten, ülkemize değer katan çiftçi sanayici, hayvan yetiştirici tüm kesimlerin yanındayız. Tüm imkanlarımızı onlar için seferber ediyoruz. Koyun banyoluğu da bunun bir göstergesi olması açısından önemli. Bu hizmet, hayvan yetiştiricilerimizin işini oldukça kolaylaştıracak. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Başkan Oğuz ayrıca, geçtiğimiz yıl çiftçilere yönelik verdikleri 1 milyon fide desteğini bu yıl da devam edeceklerini belirterek, 20 Mayıs'ta ilçedeki 500 çiftçiye yüzde 50 hibe desteğiyle 1 milyon sebze fidesi dağıtacaklarını söyledi.

Ziraat Odası Başkanı Öztürk verdikleri destekten dolayı başkan Oğuz'a teşekkür etti. Mobil koyun banyoluğunun Ankara'da bir ilk olduğunu anlatan Öztürk, banyoluğun temel geçim kaynağı hayvancılık olan yetiştiricilerin işini büyük ölçüde kolaylaştıracağını kaydetti.

Kahramankazan, Ahmet Öztürk, Serhat Oğuz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 04:02 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramankazan'da koyun banyoluğu hizmete girdi - Son Dakika

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