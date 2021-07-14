Kahramankazan'da Kuran kurslarında 15 Temmuz etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Kahramankazan İlçe Müftülüğü tarafından Kur'an kursları ve camilerde 15 Temmuz anma etkinleri düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinliklerde 4-6 yaş grubu çocukların devam ettiği yaz Kur'an kurslarında Kur'an-ı Kerim okundu, selalar verildi, çocuklar şiirler okudu. Ellerinde bayraklarla 15 Temmuz marşları söyleyen çocuklar şehitleri andı.

Etkinlikler kapsamında şahit aileleri ziyaret edildi, camilerde 15 Temmuz köşeleri oluşturuldu.

İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır AA muhabirine yaptığı açıklamada 15 Temmuz bilincinin diri tutulması ve şehitlere olan vefa borcunun ödenmesi adına Müftülük olarak bir çok etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.