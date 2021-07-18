Kahramankazan'da kurbanlık timi göreve hazır - Son Dakika

Kahramankazan Belediyesi, Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için özel tim kurdu. Bayram süresince görev yapacak olan tim, kaçan kurbanlıkları yakalayarak sahiplerine teslim edecek.

Kahramankazan Belediyesi, sahiplerinin ellerinden kaçan kurbanları yakalamak için özel bir ekip oluşturdu. Kurbanlık hayvanları kaçan vatandaşlara yardımcı olmak için oluşturulan özel ekipte veteriner hekim de yer alıyor. Özel ekip, bayram öncesinde yaptığı tatbikatlarla bayrama hazırlandı. Ellerindeki kement ve uyuşturucu iğne atan tüfeklerle kaçan kurbanlık hayvanları yakalayacak olan ekip, dört günlük bayram süresince gelen ihbarları değerlendirecek. Ekiplerin kullandığı bayıltıcı iğneler, hayvan sağlığına bir zarar vermeyerek kaçan kurbanlıkları sadece bayıltacak. Ekipler daha sonra kaçan kurbanlıkları sahiplerine teslim edecek.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, oluşturulan ekibin kaçan kurbanlıkları zarar vermeden yakalayarak sahiplerine teslim edeceğini söyledi. Başkan Oğuz, "Uzman personel ve veteriner hekimin de yer aldığı bu ekibimiz, bayram boyunca kaçan hayvanları yakalama halatıyla ya da anestezi iğnesiyle, bayıltarak tekrar sahiplerine teslim edecek. Tüm İslam Alemi ve Türkiye'nin bayramını kutluyorum. Kurban Bayramı'nın huzur, güven ve refah içerisinde geçmesini yüce Allah'tan temenni ediyorum" diye konuştu. - ANKARA