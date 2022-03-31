Kahramankazan'da Kütüphaneler Haftası kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramankazan'da Kütüphaneler Haftası kutlandı

31.03.2022 15:19
Kahramankazan'da Kütüphaneler Haftası kutlandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Fatih Ortaokulu tarafından Kütüphaneler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Fatih Ortaokulu tarafından Kütüphaneler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kahramankazan Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda yapılan programa, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayan, ilçe protokolü, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, öğrenciler tarafından tiyatro oyunu sergilendi, şiirler okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.

Okul Müdürü Tarık Sezer, yaptığı konuşmada, "Sizlerin de kitaplarınız ve bu ülke için hayalleriniz olsun. Gelin çocuklarımızı erken yaşta kütüphanelerle tanıştıralım. Onları raflar arasında gezmeye alıştıralım. Kitap kokusuna aşina kılalım. Kütüphane görgüsü kazandıralım. Zira ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine çıkaracak nesil, kitaplarla ve kütüphanelerle hemhal olan bir nesil olacaktır." dedi.

Ortaokullar arasında düzenlenen kitap kapağı tasarım yarışmasında dereceye girenlere ödüllerin verildiği program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

YORUMLAR
500
Anamur'da öğrenciler kaymakamlıkta ders yaptı Anamur'da öğrenciler kaymakamlıkta ders yaptı Son dakika... Kahramankazan'da Dünya Tiyatrolar Günü etkinliği Son dakika... Kahramankazan'da Dünya Tiyatrolar Günü etkinliği

Kahramankazan, Ankara, Fatih, Efes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramankazan'da Kütüphaneler Haftası kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
15:19 Kılıçdaroğlu Manisa'daydı: İyi ki Millet İttifakı kuruldu, diyeceksiniz!
15:14 NATO'dan, Rusya ile ilgili kritik açıklama: Geri çekilmiyor, yeniden konumlanıyor
15:14 Erdoğan'dan sonra, Bakan Bilgin de asgari ücrete ilişkin konuştu: Asgari ücret zammı gündemimizde yok
15:07 CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal paylaştı: Şanlıurfa'da 17 koyun gözaltında
15:06 Erman Toroğlu, TFF'nin yeni başkanını açıkladı!
14:48 Ünal Aysal: Arka plandan desteklemem daha uygun
14:35 Erdoğan asgari ücrete temmuz zammına kapıları kapattı: Yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam!
14:27 Karamollaoğlu'nun Erbakan hakkında söylediklerine Erdoğan tepki gösterdi: Böyle bir saçmalık olur mu?
14:27 Güney Osetya Cumhuriyeti'nde Rusya'ya katılmak için referandum hazırlığı! Gürcistan: Kabul edilemez
14:26 Yılmaz Vural teknik direktörlük koltuğunu Tuncay Şanlı'ya kaptırdı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 15:25:51. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramankazan'da Kütüphaneler Haftası kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement