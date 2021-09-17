Kahramankazan'da lise öğrencileri, 15 Temmuz şehitlerini andı - Son Dakika

Programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından öğrenciler şiirler okudu, 15 Temmuz darbe girişimini konu alan video gösterimi yapıldı.

Vatandaşların 1 milyar lirasını dolandırdığı iddia edilen Turcoin kurucusunun serveti dudak uçuklattı: 2 milyon 972 bin 327 adet Bitcoin'im var