Son Dakika Haberleri: Kahramankazan'da mahalle meydanlarına kilim motifli parke
Son Dakika Güncel Kahramankazan'da mahalle meydanlarına kilim motifli parke

Kahramankazan'da mahalle meydanlarına kilim motifli parke

7 saat önce

Kahramankazan Belediyesi tarafından yapılan yol çalışmaları kapsamında mahalle meydanlarına kilim motifli parke taş döşeniyor.

Kahramankazan'da mahalle meydanlarına kilim motifli parke, System.String[]

Kahramankazan Belediyesi tarafından yapılan yol çalışmaları kapsamında mahalle meydanlarına kilim motifli parke taş döşeniyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki dış mahallelerin yollarında kilitli parke taşı döşeme çalışması başlattı.

Çalışmalarına ilk olarak Dutözü Mahallesi'nden başlayan ekipler, buradaki ara sokak ve yolları kilitli parke taşıyla buluşturuyor. Belediye ekipleri bu çalışmayı ilçedeki diğer dış mahallelerde de sürdürecek.

Çalışmalar kapsamında ayrıca, mahalle meydanları Türk kilim motifleri ile süsleniyor. Değişik renk ve figürlerden oluşan kilim motifli parke taşlar mahallelere ayrı bir güzellik katıyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da Dutözü Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde denetleyerek, ekiplerden bilgi aldı.

Çalışmalar tamamlandığında mahallelerin daha modern ve kullanışlı yollara kavuşacağını ifade eden Oğuz, "Türk kültüründe önemli bir yeri olan kilim motiflerini de mahallelerimize işliyoruz. Böylece estetik bir görüntüyü ve kültürümüzü mahalle meydanlarımızda yaşatmış olacağız. Çalışmalarımızı vatandaşlarımızın konforu ve rahatı için tüm hızıyla sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:22 Kaynak: AA
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