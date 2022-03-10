Kahramankazan'da marketlerde "fahiş fiyat" ve "stok" denetimi yapıldı - Son Dakika
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Kahramankazan'da marketlerde "fahiş fiyat" ve "stok" denetimi yapıldı

10.03.2022 13:08
Kahramankazan'da marketlerde "fahiş fiyat" ve "stok" denetimi yapıldı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, marketlerde ve gıda satışı yapan işletmelerde stokçuluk ve fahiş fiyatlara ilişkin denetim yapıldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, marketlerde ve gıda satışı yapan işletmelerde stokçuluk ve fahiş fiyatlara ilişkin denetim yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri, ilçedeki zincir ve büyük marketler başta olmak üzere gıda satışı yapan işletmeleri denetledi.

Ruhsat, fatura, etiket kontrolü de yapan ekipler, kanuna aykırı satış yapan işletmelere ceza kesti.

Denetimlere katılan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, rutin olarak yaptıkları denetimleri sıklaştırdıklarını, vatandaşların mağdur edilmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Oğuz, "Fırsatçılara ve stokçulara ilçemizde geçit vermiyoruz, vermeyeceğiz. Vatandaşımızı mağdur ettirmeyiz. Fırsatçılara karşı vatandaşımızın her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

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Kahramankazan, Zabıta, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramankazan'da marketlerde 'fahiş fiyat' ve 'stok' denetimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramankazan'da marketlerde "fahiş fiyat" ve "stok" denetimi yapıldı - Son Dakika
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