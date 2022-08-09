Kahramankazan'da vatandaşlara aşure dağıtıldı - Son Dakika
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Kahramankazan'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

09.08.2022 21:04
Kahramankazan'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

Kahramankazan'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.

Kahramankazan'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.

Kahramankazan Belediyesince pazar yerinde gerçekleştirilen aşure dağıtımı öncesinde İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır dua etti.

Kaymakam Abdullah Selim Parlar ve Belediye Başkanı Serhat Oğuz, kazanlardan doldurdukları aşureyi vatandaşlara ikram etti.

Anlamlı bir etkinlikte bir araya geldiklerini anlatan Oğuz, aşurenin paylaşmak olduğunu belirterek, paylaşmaya, hoşgörüye, birlik ve beraberliğe dikkati çekmek için ikramda bulunduklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Kahramankazan, Durmuş Ali, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramankazan'da vatandaşlara aşure dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramankazan'da vatandaşlara aşure dağıtıldı - Son Dakika
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