Kahramankazan'da Muhtarlar Günü kutlandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Milli Egemenlik Parkı'nda gerçekleştirilen törene, Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Muhtarlar Derneği Başkanı Atankey Kubat, ilçe protokolü ile muhtarlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla devam etti.

Kahramankazan Muhtarlar Derneği Başkanı Atankey Kubat, burada yaptığı konuşmada, muhtarların mahallesinde devleti temsil ettiğini söyleyerek, "Mahalle içinde hem devletine hem de vatandaşa daha yakın başka bir devlet görevlisi yoktur. Muhtar mahallesi için bazen bir avukat, bazen bir doktor, bazen de bir psikologdur. Ama en önemlisi de muhtar demokrasinin mihenk taşıdır." dedi.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz ise yerel yönetimlerde muhtarların kıymetini bilen bir devlet başkanına sahip olduklarını dile getirerek, "Şanslıyız çünkü bir köşede unutulmuş muhtarlarımızı defalarca külliyede ağırlayan, onlara değer veren, onları dinleyen bir cumhurbaşkanına sahibiz. Bir zamanlar ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımıza 'muhtar bile olmazsın' diyerek muhtarlarımızı maalesef tahkir etmişlerdir. Ama 'muhtar bile olamazsın' dedikleri Cumhurbaşkanımız devletin en tepesine çıktı ve muhtarlarımıza hak ettiği değeri veriyor." diye konuştu.