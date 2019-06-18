Son Dakika Haberleri: Kahramankazan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı
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Kahramankazan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı

12 dakika önce

Mısır'da demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatının ardından Kahramankazan'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kahramankazan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı, System.String[]
Mısır'da demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatının ardından Kahramankazan'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Havanın yağışlı olması nedeniyle öğle namazını müteakip Ulu Cami içinde kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze namazını İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır kıldırdı.
Namazın ardından Muhammed Mursi ve şehitler için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:05 Kaynak: AA
Mısır, Kahramankazan, Muhammed Mursi, Güncel
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