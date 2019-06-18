Kahramankazan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı
12 dakika önce
Mısır'da demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatının ardından Kahramankazan'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mısır
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:05 Kaynak: AA
'da demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
'nin vefatının ardından Kahramankazan
'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Havanın yağışlı olması nedeniyle öğle namazını müteakip Ulu Cami içinde kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze namazını İlçe Müftüsü Durmuş Ali
Çakır kıldırdı.
Namazın ardından Muhammed Mursi ve şehitler için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.
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