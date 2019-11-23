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Kahramankazan'da öğrenciler ara tatilde hem eğlendi hem öğrendi

6 saat önce

Kahramankazan Belediyesi, öğrencilerin ara tatillerini verimli ve eğlenceli şekilde geçirmeleri için etkinlikler düzenledi.

Kahramankazan'da öğrenciler ara tatilde hem eğlendi hem öğrendi, System.String[]

Kahramankazan Belediyesi, öğrencilerin ara tatillerini verimli ve eğlenceli şekilde geçirmeleri için etkinlikler düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitim öğretime verilen ara tatilde öğrenciler için sinema gösterimi, "Bay Mikrop" isimli tiyatro oyunu, el sanatları atölyesi, mahremiyet eğitimi, düzenli ve dengeli beslenme semineri gibi etkinlikler düzenlendi.

Öğrenciler için ayrıca etüt dersleri ve deneme sınavları da yapıldı.

Böylece öğrenciler ara tatillerinde hem kaliteli zaman geçirdi hem de öğrenme fırsatı buldu.

Kahramankazan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:24 Kaynak: AA
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