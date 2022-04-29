Öğrenciler maske takma zorunluluğunun kaldırılmasını, maskelerini havaya fırlatarak kutladı - Son Dakika
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Öğrenciler maske takma zorunluluğunun kaldırılmasını, maskelerini havaya fırlatarak kutladı

29.04.2022 18:07

Kapalı mekanlarda ve okullarda maske kullanım zorunluluğunun kaldırılmasının ardından, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde öğrenciler uzun süre sonra maskesiz derse girmenin mutluluğunu yaşadı.

Kapalı mekanlarda ve okullarda maske kullanım zorunluluğunun kaldırılmasının ardından, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde öğrenciler uzun süre sonra maskesiz derse girmenin mutluluğunu yaşadı.

Hamdiye Ünlü İlkokulu öğrencileri okul bahçesinde toplanarak maske zorunluluğunun kaldırılmasını kutladı.

Okul müdürü Sedat Kılıç, burada yaptığı konuşmada, havaların ısınmaya başladığını söyledi.

Maske varken bahçede oynamanın, gezinmenin çocuklar için zor olduğunu belirten Kılıç, "Artık maske takma zorunluluğumuz kalmadı. Okul bahçemizde maskesiz bir şekilde dolaşabileceksiniz ama tabii sağlığımız için temizlik kurallarına da özen göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Kılıç'ın konuşmasının ardından 5'ten geriye sayarak maskelerini havaya fırlatan öğrenciler, okul hoparlöründen çalınan "Hayat bayram olsa" şarkısı eşliğinde dans ederek oyunlar oynadı.??????

Öğrenciler maske takma zorunluluğunun kaldırılmasını, maskelerini havaya fırlatarak kutladı
Öğrenciler maske takma zorunluluğunun kaldırılmasını, maskelerini havaya fırlatarak kutladı
Öğrenciler maske takma zorunluluğunun kaldırılmasını, maskelerini havaya fırlatarak kutladı
Öğrenciler maske takma zorunluluğunun kaldırılmasını, maskelerini havaya fırlatarak kutladı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrenciler maske takma zorunluluğunun kaldırılmasını, maskelerini havaya fırlatarak kutladı - Son Dakika


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