Son Dakika Haberleri: Kahramankazan'da Öğretmenler Günü kutlandı
Son Dakika Güncel Kahramankazan'da Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Kahramankazan'da Öğretmenler Günü kutlandı

6 saat önce

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikle kutlandı.

Kahramankazan'da Öğretmenler Günü kutlandı, System.String[]

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikle kutlandı.

Büyükşehir Belediyesi Kahramankazan Aile Yaşam Merkezinde düzenlenen programa Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Erçetin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yıldırım Beyazıt Ortaokulu öğrencileri hazırladıkları gösterileri sundu. Programda mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

Programda sportif ve kültürel yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere ödülleri verildi.

Emekli öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" takdim edildi.

Kahramankazan, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 07:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da F-16'lar S-400 için havalandı! İlk test başarılı geçti
TBMM'de CHP'nin Kenan Evren teklifi AK Parti'de memnuniyetle karşılandı: Teşekkür ediyoruz 25 öğrencisine istismarla suçlanan öğretmen, sınıfın camlarını kağıtla kapatmış! Konya Valisi'nin oturuşunu beğenmediği muhabir konuştu: Makamına giderek özür diledik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 01:36:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramankazan'da Öğretmenler Günü kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]