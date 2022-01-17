Kahramankazan'da okullar arası satranç turnuvası başladı - Son Dakika

Kahramankazan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından okullar arasında düzenlenen satranç turnuvası başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kahramankazan Gençlik Merkezinde düzenlenen satranç turnuvasına ilkokul, ortaokul ve liselerden 230 öğrenci katıldı.

Turnuvanın açılış törenine İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Süleyman Yaldır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım ve Belediye Başkan Yardımcısı Osman Doğan katıldı.

5 kategoride yapılan turnuva, 21 Ocak'ta düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Turnuvada, Türkiye Satranç Federasyonu Ankara İl Temsilciliği hakemleri görev yapıyor.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Süleyman Yaldır, öğrencilere başarılar dileyerek, amaçlarının çocukların zihinsel gelişimine katkısı olan satranç sporunu daha da yaygınlaştırmak ve gençlerin boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirmelerine imkan sağlamak olduğunu belirtti.