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Kahramankazan'da önce kurs sonra iş

6 saat önce

Kahramankazan Belediyesi ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) işbirliğiyle düzenlenen ve kursiyerlere iş imkanı sağlayacak "Temel İmalat ve Montaj Elemanı" kursu törenle başladı.

Kahramankazan Belediyesi ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) işbirliğiyle düzenlenen ve kursiyerlere iş imkanı sağlayacak "Temel İmalat ve Montaj Elemanı" kursu törenle başladı.

TUSAŞ tesislerinde düzenlenen törende konuşan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 5 ay önce İŞKUR iş birliğiyle hayata geçirdikleri Belediyesi İstihdam Merkezi (KİM) projesi sayesinde 430 kişiye yeni iş imkanı sağladıklarını söyledi.

Ankara'da bir ilk olan projenin diğer belediyeler tarafından da örnek alındığını ifade eden Oğuz, "Temel İmalat ve Montaj Elemanı Kursu da Ankara'da bir ilk olma özelliğini taşıyor. Bu alanda ilkleri başarmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

Kursun nitelikli bir eleman olma ve TUSAŞ'ta çalışma imkanı sunması açısından oldukça önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Oğuz, kursiyerlerden çok çalışarak, kursu en başarılı şekilde bitirmelerini istedi. Kursun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Oğuz, hedeflerinin Kahramankazan'da sıfır işsizlik olduğunu söyledi.

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil de TUSAŞ'ta yapılan çalışmaların hassasiyeti konusunda örnekler vererek kursiyerlerden çok çalışmalarını ve alanlarında dünyanın en iyisi olmalarını istedi.

Kurs 4 ay sürecek

Lise ve ön lisans programlarının teknik bölümlerinden mezun olan kursiyerlerin katıldığı kurs, 4 ay boyunca sürecek. 25 kursiyerin eğitim göreceği kurs için her bir kursiyere günlük 40 TL ücret ödenecek.

Kursiyerlere, TUSAŞ ve Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi'nde uzman personel tarafından eğitimler verilecek. Kursun sonunda başarı gösteren kursiyerler TUSAŞ tarafından istihdam edilmeye şansı yakalayacak.

Kahramankazan'da önce kurs sonra iş

Kahramankazan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:35 Kaynak: AA
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