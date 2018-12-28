Kahramankazan'da Parklara Güvenlik Kamerası
51 dakika önce
Kahramankazan Belediyesi, ilçe merkezindeki parklara güvenlik kamera sistemi kurdu.
Kahramankazan
Belediyesi, ilçe merkezindeki parklara güvenlik kamera sistemi kurdu.
Kamera sisteminin faaliyete geçmesinin ardından görüntü izleme merkezini ziyaret eden Belediye Başkanı Lokman Ertürk
, sistem hakkında personelden bilgi aldı.
İlçe merkezinde 41 parkın 172 kamera ile 24 saat izlendiğini, parkların artık daha güvenli hale geldiğini belirten Ertürk, kameraların gece görüş özelliği ve yüksek çözünürlüğü sayesinde polise de yardımcı olacağını kaydetti.
Ertürk, Büyükşehir Belediyesi ile kurdukları kamera sistemiyle ilgili vatandaşlardan da olumlu geri dönüşler aldıklarını aktardı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:31 Kaynak: AA
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