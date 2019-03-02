Kahramankazan'da Rögar Kapağı Hırsızları Tutuklandı
25 dakika önce
Kahramankazan'da rögar kapaklarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Kahramankazan
'da rögar kapaklarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İlçede çok sayıda rögar kapağının çalınmasının ardından çalışma yapan polis ekipleri, takibe aldıkları Mustafa A. (41) ve Beytullah K'yı (44) gözaltına aldı.
Sorguda suçlarını itiraf eden zanlıların son 3 ayda Ankara
'nın çeşitli ilçelerinden ASKİ
'ye ait yaklaşık 120 rögar kapağını çalarak hurdacılara sattıkları belirlendi.
Çalınan rögar kapaklarından bir kısmı Bitik Mahallesinde boş bir arazide bulundu.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkartılan zanlılar tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:18 Kaynak: AA
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