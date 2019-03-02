Son Dakika Haberleri: Kahramankazan'da Rögar Kapağı Hırsızları Tutuklandı

Kahramankazan'da Rögar Kapağı Hırsızları Tutuklandı

25 dakika önce

Kahramankazan'da rögar kapaklarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kahramankazan'da Rögar Kapağı Hırsızları Tutuklandı, System.String[]
Kahramankazan'da rögar kapaklarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İlçede çok sayıda rögar kapağının çalınmasının ardından çalışma yapan polis ekipleri, takibe aldıkları Mustafa A. (41) ve Beytullah K'yı (44) gözaltına aldı.

Sorguda suçlarını itiraf eden zanlıların son 3 ayda Ankara'nın çeşitli ilçelerinden ASKİ'ye ait yaklaşık 120 rögar kapağını çalarak hurdacılara sattıkları belirlendi.

Çalınan rögar kapaklarından bir kısmı Bitik Mahallesinde boş bir arazide bulundu.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkartılan zanlılar tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:18 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Koca, Taksiciden Hamile Kaldığını Söylediği Eşini 25 Yerinden Bıçakladı Dev Pitonun Uyuyan Kadını Isırdığı Görüntüler Saniye Saniye Kaydedildi

Suriyeli İş İnsanının 1,5 Milyon Dolarının Çalınması Evine Hırsız Girdi Diye Geldi, Bacağından Vuruldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 11:43:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramankazan'da Rögar Kapağı Hırsızları Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]