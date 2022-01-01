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Kahramankazan'da ruhsatsız silah operasyonu - Son Dakika

Kahramankazan'da ruhsatsız silah operasyonu

01.01.2022 09:56
Kahramankazan'da ruhsatsız silah operasyonu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulundurduklarını ve ticaretini yaptıklarını belirledikleri şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenledi.

Evlerinde yapılan aramada ruhsatsız 8 av tüfeği, 7 tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ö. (50) ve S.B. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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