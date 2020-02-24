Kahramankazan'da "Sağlık için Yürüyoruz" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramankazan'da 'Sağlık için Yürüyoruz' etkinliği - Son Dakika

Kahramankazan'da "Sağlık için Yürüyoruz" etkinliği

6 saat önce

Kahramankazan Belediyesi öncülüğünde sağlıklı yaşam için spor yapmanın önemine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "Sağlık için Yürüyoruz" etkinliğinin ikincisi gerçekleştirildi.

Kahramankazan'da

Kahramankazan Belediyesi öncülüğünde sağlıklı yaşam için spor yapmanın önemine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "Sağlık için Yürüyoruz" etkinliğinin ikincisi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada bin 350 metre yükseklikte Tekke Ormanı mevkisinde gerçekleştirilen yürüyüşe Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Süleyman Yaldır ve vatandaşlar katıldı.

Karlı alanda gerçekleştirilen yürüyüş yaklaşık bir saat sürdü. Yürüyüşe katılanlar ilçenin kar altındaki eşsiz güzelliklerini de görme fırsatı buldu. Yürüyüş, Tekke Ormanı'nın bin 350 rakımındaki en yüksek noktasında tamamlandı.

Kahramankazan, Serhat Oğuz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:22 Kaynak: AA
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