Son Dakika Haberleri: Kahramankazan'da Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü

Kahramankazan'da Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü

1 saat önce

Kahramankazan Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen sağlıklı yaşam yürüyüşünde engelli okul müdürü Özlem Atik de öğrencileriyle birlikte yürüdü.

Kahramankazan'da Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü, System.String[]
Kahramankazan Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen sağlıklı yaşam yürüyüşünde engelli okul müdürü Özlem Atik de öğrencileriyle birlikte yürüdü.

Yeşilay Haftası kapsamında "Bağımlı olma özgür ol" sloganıyla düzenlenen yürüyüşe öğrenciler ve öğretmenleri katıldı.

Zararlı alışkanlıklar konusunda farkındalık oluşturmanının amaçlandığı sağlıklı yaşam yürüyüşüne katılan öğrenciler Ankara Bulvarı'nı takip ederek Ovalılar Kavşağı'na kadar sloganlar eşliğinde yürüdü. Yoldan geçen araçlar kornalarını çalarak, vatandaşlar da evlerinin balkonlarından alkışlarla öğrencilerin yürüyüşüne destek verdi. Yürüme engelli okul müdürü Özlem Atik de yürüyüş boyunca öğrencilerine tekerlekli sandalyesiyle eşlik etti.

Okul müdürü Özlem Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de 18 yıl önce geçirdiği bir trafik kazası sonucu yürüme yetisini kaybettiğini belirterek, trafik kazalarının en önemli sebeplerinden birisinin alkol olduğunu söyledi.

Atik, gençlerin çağın bağımlılığı haline gelen internet ve cep telefonunun yanı sıra zararlı maddelerden korunması ve bu konuda bir farkındalık oluşturmak için bu yürüyüşü düzenlediklerini ifade ederek, "Teknolojinin bize sunduğu imkanlardan istifade edelim ancak onun esiri olmayalayım. Bu konuda ailelere de büyük görev ve sorumluluk düşüyor. Hep birlikte el ele vererek geleceğimizin teminatı gençlerimizi bütün bu zararlı alışkanlıklardan korumalıyız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:24 Kaynak: AA

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