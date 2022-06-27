Tanker içerisinde, bidonlarda ve şişelerdeki kaçak etil alkol ANKARA - Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramankazan'da bir depoya düzenlenen baskında, sahte içki imalatında kullanılmak üzere hazırlanan yaklaşık 35 ton etil alkol ele geçirildi.

Kaynak: AA

Kahramankazan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramankazan'da sahte içki imalatında yaklaşık 35 ton etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

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