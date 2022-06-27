Kahramankazan'da baskın yapılan imalathane
Ankara KOM ekiplerinin ele geçirdiği alkol depolama, şişeleme ve üretim malzemeleri
Ankara emniyeti otoparkında sergilenen kaçak etil alkol
Tanker içerisinde, bidonlarda ve şişelerdeki kaçak etil alkol ANKARA - Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramankazan'da bir depoya düzenlenen baskında, sahte içki imalatında kullanılmak üzere hazırlanan yaklaşık 35 ton etil alkol ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Kahramankazan'da sahte içki imalatında yaklaşık 35 ton etil alkol ele geçirildi - Son Dakika