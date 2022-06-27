Kahramankazan'da sahte içki imalatında yaklaşık 35 ton etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Kahramankazan'da sahte içki imalatında yaklaşık 35 ton etil alkol ele geçirildi

27.06.2022 14:19

Kahramankazan'da baskın yapılan imalathane Ankara KOM ekiplerinin ele geçirdiği alkol depolama, şişeleme ve üretim malzemeleri Ankara emniyeti otoparkında sergilenen kaçak etil alkol Tanker içerisinde, bidonlarda ve şişelerdeki kaçak etil alkol ANKARA - Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube...

Kahramankazan'da baskın yapılan imalathane

Ankara KOM ekiplerinin ele geçirdiği alkol depolama, şişeleme ve üretim malzemeleri

Ankara emniyeti otoparkında sergilenen kaçak etil alkol

Tanker içerisinde, bidonlarda ve şişelerdeki kaçak etil alkol ANKARA - Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramankazan'da bir depoya düzenlenen baskında, sahte içki imalatında kullanılmak üzere hazırlanan yaklaşık 35 ton etil alkol ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Kahramankazan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramankazan'da sahte içki imalatında yaklaşık 35 ton etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kahramankazan'da sahte içki imalatında yaklaşık 35 ton etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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