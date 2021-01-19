Kahramankazan'da salgın sürecinde öğrencilere öğretici çevrimiçi oyun - Son Dakika

Kahramankazan Fatih Ortaokulu matematik öğretmeni Murat Taşkın, salgın sürecinde çocuklara internet üzerinden öğretici oyun desteği verdi.

Türkiye ve Azerbaycan'daki 10 okuldan öğretmenlerin yer aldığı etkinlikte, "Matematikçi Dedektifler" ve "Pandemi Sürecinde Çocuk ve Oyun" konulu 2 proje ile öğrencilerin öğrenme kabiliyetleri geliştiriliyor.

Taşkın, yaptığı açıklamada, oyun oynamanın çocuğun psikolojik, sosyal ve zihinsel gelişimini desteklediğini söyledi.

Oyunun çocuklar için önemli olduğunu belirten Taşkın, "Çocuğun kendini en rahat ifade ettiği yer oyundur. Çocuk oyunla büyür, oyunla olgunlaşır, oyunla gelişir. Çocuğa normal yollardan öğretemeyeceğiniz birçok şeyi oyunla öğretmeniz mümkündür. Bu kapsamda akıl ve zeka oyunları ile geleneksel oyunları oynatarak Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek projesine hizmet etmeyi planlıyoruz." dedi.