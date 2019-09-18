Son Dakika Haberleri: Kahramankazan'da sanal kumar operasyonu
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Kahramankazan'da sanal kumar operasyonu

45 dakika önce

Kahramankazan'da bir kahvehanede sanal kumar oynadıkları belirlenen 9 kişiye idari para cezası verildi.

Kahramankazan'da sanal kumar operasyonu, System.String[]

Kahramankazan'da bir kahvehanede sanal kumar oynadıkları belirlenen 9 kişiye idari para cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, Satıkadın Mahallesi Sancak Caddesi'nde bir kahvehanede internet üzerinden online "sanal tombala" oynatıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri baskın düzenledi.

Baskında sanal kumar oynayan 11 kişi suçüstü yakalandı.

Kumar için yer temin eden 2 şüpheli gözaltına alındı, 9 kişiye de kumar oynadıkları gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Sanal tombalanın dizüstü bilgisayardan televizyon ekranına yansıtıldığı ve kartların bu şekilde takip edilmesiyle yöntemiyle kumar oynatıldığı belirlendi.

Kahramankazan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:38 Kaynak: AA
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