Kahramankazan'da "sanatla matematik" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Kahramankazan'da "sanatla matematik" etkinliği düzenlendi

06.04.2022 13:12
Kahramankazan'da "sanatla matematik" etkinliği düzenlendi

Kahramankazan ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik "sanatla matematik" etkinliği gerçekleştirildi.

Kahramankazan ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik "sanatla matematik" etkinliği gerçekleştirildi.

İbrahim Bitik İlkokulu 2-B sınıfı öğrencilerine matematiği sevdirmek amacıyla eTwinning platformu üzerinden sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi.

Okulun salonunda sunulan projede önce sözleri öğrenciler tarafından yazılan ve matematik terimleri içeren "O Ses Matematik" yarışması düzenlendi. Ardından tasarımı yine öğrencilere ait, sayılar ve geometrik şekillerden oluşan "Stilim Matematik" defilesi sunuldu, Daha sonra aşçı kostümleri giyen öğrencilerin hazırladığı ve dört işlem ile geometriyi konu alan "Masterchef" yiyecek sunumu gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım öğrencileri tebrik etti.

Proje öğretmeni Pınar Özçelik, üçü yurt dışından olmak üzere 13 ortaklı projeye dahil olan öğrencilerin ilk zamanlarda biraz zorlansalar da daha sonra oldukça keyif aldıklarını belirtti.

Özçelik, "Çocuklarımızın özgüvenleri arttı. Sahne deneyimi yaşadılar. Matematiği yaşayarak öğrendiler." dedi.

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Kahramankazan, matematik, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramankazan'da 'sanatla matematik' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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