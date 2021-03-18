Kahramankazan'da "Şehit Emanetleri" sergisi - Son Dakika

Kahramankazan Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünde "Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi"ne ev sahipliği yaptı. Şehit asker, polis, öğretmen ve kamu görevlileri ile devlet büyüklerinin kıyafet ve eşyalarının yer aldığı sergiyi gezenler duygusal anlar yaşadı.

Kahramankazan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni ve etkinlikler düzenlendi. İlk olarak Kahramankazan Milli Egemenlik Parkı'nda tören düzenlendi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Engin Aksakal ve ilçe protokolü ile şehit aileleri ve gazilerin katıldığı törende Atatürk Anıtı'na çelek bırakıldı. Törenin ardından Kahramankazan Şehitliği'nde gerçekleştirilen anma programında şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Burada şehit ailelerini yalnız bırakman Başkan Oğuz, yakından ilgilendiği şehit aileleriyle sohbet ederek, acılarını bir kez daha paylaştı.

Kahramankazan Belediyesi, gün anısına "Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi"ni ilçe halkıyla buluşturdu. Kahramankazan Belediyesi fuaye alanında yer alan serginin açılış törenine Başkan Oğuz, Aksakal ve ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Serginin açılışında PKK tarafından 2011'de Tunceli'de şehit edilen öğretmen Dilay Turan Kerman'ın babası Saim Oğuz Turan, kızının anılarını katılımcılarla paylaşarak, sergiye ev sahipliği yapan Kahramankazan Belediyesi'ne teşekkür etti.

"Şehitlerimizin aileleri bizim de ailemiz"

Başkan Serhat Oğuz, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlığının abideleşmesi olduğunu belirterek, Çanakkale zaferinin önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Şehitleri yalnızca bir gün değil 365 gün kalplerinde taşıdıklarını ifade eden Oğuz, "Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için, için onları unutmadığımızı, unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı her vesileyle haykıracağız. Şehitlerimizden bizlere emanet olan vatan toprağına hizmet için var gücümüzle çalışacağız. Şehitlerimizin aileleri bizlere emanet. Onların aileleri bizim de ailemiz. Onlar için ne yapsak azdır" diye konuştu.

Daha sonra terörle mücadele sırasında şehit olan asker, polis, öğretmen ve kamu görevlileri ve 15 Temmuz şehitleri ile 9. ve 10. Cumhurbaşkanları Turgut Özal ile Süleyman Demirel'in, şehit Orgeneral Eşref Bitlis'in kıyafet ve eşyalarının da aralarında bulunduğu sergi gezildi. Sergide bu yıl ilk kez Çanakkale Zaferi kahramanı Seyit Onbaşı'nın kullandığı balta, şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in üniforması ile KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın onur ödülü de izlenime sunuldu. Bazı vatandaşların şehit kıyafetlerini incelerken duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Belediye girişindeki fuaye alanındaki sergi hafta sonuna kadar gezilebilecek. - ANKARA