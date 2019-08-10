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Kahramankazan'da şehitlik ziyareti

17 dakika önce

Kahramankazan'da Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlar mezarlık ve şehitliğe akın etti.

Kahramankazan'da Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlar mezarlık ve şehitliğe akın etti.
Kaybettikleri yakınlarına olan özlemlerini gidermek için mezarlıklara giden vatandaşlar Kuran-ı Kerim okudu, dua etti. Kimi mezarlara çiçek dikti, kimi de sulayarak bakımını yaptı.
Gün boyu süren ziyaretler ikindi namazının ardından yoğunluk kazandı. Camilerden belediye otobüsleriyle mezarlığa gelen vatandaşlar burada okunan Yasin-i Şerif'i dinledi, topluca yapılan dualara eşlik ederek hem yakınlarına rahmet hem de ülkenin birlik beraberliğini diledi.
Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar Asri Mezarlık içinde bulunan ve 2 iç güvenlik, 3 de 15 Temmuz şehidinin bulunduğu şehitliği de ziyaret ederek şehitler için dua etti.
Şehitlik ziyaretine Belediye Başkan Serhat Oğuz, eşi Nergiz Oğuz ile birlikte katıldı. Başkan Oğuz, vatandaşlarla sohbet ederek bayramlaştı.
Kurban Bayramı, Kuran-ı Kerim, Kahramankazan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:10 Kaynak: AA
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