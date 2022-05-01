Kahramankazan'da şehitlik ziyareti - Son Dakika
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Kahramankazan'da şehitlik ziyareti

01.05.2022 17:04
Kahramankazan'da şehitlik ziyareti

Kahramankazan'da Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlar şehitlik ziyaretinde bulundu.

Kahramankazan'da Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlar şehitlik ziyaretinde bulundu.

Kahramankazan Şehitliği'ndeki programa, şehit yakınları ile Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve ilçe protokolü katıldı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Ziyaretçiler daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ziyaret için mezarlığa gelen vatandaşlara kırmızı karanfil ve lokum ikram etti.

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Şehitlerine koştular Şehitlerine koştular Son dakika haber! Kayseri protokolünden şehitliğe bayram ziyareti Son dakika haber! Kayseri protokolünden şehitliğe bayram ziyareti

Ramazan Bayramı, Abdullah Selim, Kahramankazan, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramankazan'da şehitlik ziyareti - Son Dakika


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