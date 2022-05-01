Kahramankazan'da şehitlik ziyareti - Son Dakika

Kahramankazan'da Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlar şehitlik ziyaretinde bulundu.

Kahramankazan Şehitliği'ndeki programa, şehit yakınları ile Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve ilçe protokolü katıldı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Ziyaretçiler daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ziyaret için mezarlığa gelen vatandaşlara kırmızı karanfil ve lokum ikram etti.