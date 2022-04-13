Son dakika: Kahramankazan'da sıfır atık geri dönüşüm sergisi açıldı - Son Dakika

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin atık malzemelerden yaptığı oyuncak ve eşyalardan oluşan sergi izlenime sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında atık miktarının azaltılması ve geri dönüşüme kazandırılmasının amaçlandığı sergide kumaştan eski giysilere, ahşaptan otomobil lastiğine, konserve kutusuna pek çok malzemeyi işleyen kadınlar adeta birer sanat eseri ortaya çıkardı.

"Bir Kucak Sevgi Geri Dönüşüm Sergisi"nin açılışını Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayan ve Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Erçelik yaptı.

Programda, sergilenen ürünlerin yapım aşamalarını gösteren slayt gösterimi ve halk oyunları gösterisine yer verildi. Sergiyi gezerek ürünler hakkında bilgi alan misafirlere atık yağlardan üretilen sabunlardan hediye edildi.

Ayrıca, kursiyerlerin geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı "Tilda" oyuncak bebekler, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığına bağlı Sevgi Evlerinde kalan dezavantajlı çocuklara dağıtıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Muzaffer Yılmaz, sergiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu projeyle sıfır atık kampanyasında biz de varız dedik. Bu kapsamda kursiyerlerimizin kurumumuzda ve kendi evlerindeki atık malzemelerin değerlendirilmesi yolunda bir çaba sarf ettik. Bunların bir kısmıyla çeşitli yeni ürünler elde ettik."