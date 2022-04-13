Son dakika: Kahramankazan'da sıfır atık geri dönüşüm sergisi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Kahramankazan'da sıfır atık geri dönüşüm sergisi açıldı

13.04.2022 10:22

Son dakika habere göre Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin atık malzemelerden yaptığı oyuncak ve eşyalardan oluşan sergi izlenime sunuldu.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin atık malzemelerden yaptığı oyuncak ve eşyalardan oluşan sergi izlenime sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında atık miktarının azaltılması ve geri dönüşüme kazandırılmasının amaçlandığı sergide kumaştan eski giysilere, ahşaptan otomobil lastiğine, konserve kutusuna pek çok malzemeyi işleyen kadınlar adeta birer sanat eseri ortaya çıkardı.

"Bir Kucak Sevgi Geri Dönüşüm Sergisi"nin açılışını Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayan ve Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Erçelik yaptı.

Programda, sergilenen ürünlerin yapım aşamalarını gösteren slayt gösterimi ve halk oyunları gösterisine yer verildi. Sergiyi gezerek ürünler hakkında bilgi alan misafirlere atık yağlardan üretilen sabunlardan hediye edildi.

Ayrıca, kursiyerlerin geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı "Tilda" oyuncak bebekler, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığına bağlı Sevgi Evlerinde kalan dezavantajlı çocuklara dağıtıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Muzaffer Yılmaz, sergiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu projeyle sıfır atık kampanyasında biz de varız dedik. Bu kapsamda kursiyerlerimizin kurumumuzda ve kendi evlerindeki atık malzemelerin değerlendirilmesi yolunda bir çaba sarf ettik. Bunların bir kısmıyla çeşitli yeni ürünler elde ettik."

Son dakika: Kahramankazan'da sıfır atık geri dönüşüm sergisi açıldı
Son dakika: Kahramankazan'da sıfır atık geri dönüşüm sergisi açıldı
Son dakika: Kahramankazan'da sıfır atık geri dönüşüm sergisi açıldı

YORUMLAR
500
Trakya Üniversitesinde atık floresan lamba ve camlar geri dönüşüme kazandırıldı Trakya Üniversitesinde atık floresan lamba ve camlar geri dönüşüme kazandırıldı Esenler'de 'Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Hatıralar Sergisi' açıldı Esenler'de 'Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Hatıralar Sergisi' açıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kahramankazan'da sıfır atık geri dönüşüm sergisi açıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:39 Fenerbahçe'de İsmail Kartal belirsizliği sürüyor: Ali Koç, teknik heyet dışında bir pozisyon önerecek
11:37 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:35 CHP iddiası: Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kaşıkçı dosyasını devretmeye yanaşmadığı için istifaya zorlandı
11:35 Dolar/TL yeni günde 14,58 seviyelerinde işlem görüyor
11:30 Şehrin simgesi olmuştu! Videosu binlerce beğeni alan "Bahtiyar" isimli horoz öldü
11:22 Cami kubbesi çöktü, inşaat işçileri enkaz altında kaldı: 1'i ağır 6 yaralı
11:20 Öğrencisine "yavrum, kızım, fıstık, öptüm" gibi mesajlar atıyordu! Öğretmene 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı
11:13 TESK Başkanı'ndan "imdat" çağrısı: Yaz geldiğinde esnaf klimaları, dolapları, buzlukları çalıştıramayacak!
11:11 Galatasaray'da ortam gergin! Futbolcular derbi sonrası faturayı bir isme kesti
11:07 "Evleneceğim kızın namusuna söz attı'' deyip kuzenini baltayla öldürdü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 11:47:27. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Kahramankazan'da sıfır atık geri dönüşüm sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement