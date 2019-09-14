Kahramankazan'da silahlı saldırı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde inşaat alanında faaliyet gösteren bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Saray Mahallesi Saraykent Sanayi Sitesi'nde önceki gün gece saatlerinde meydana gelen olayda araçlarıyla iş yerine gelen 5 kişi, aralarında husumet bulunan iş yeri sahibi M.T. ve çalışanlara silahla ateş etti.

Silahlı saldırıda E.K. ve M.K. yaralandı. Ayaklarından yaralanan şahıslar hastaneye kaldırıldı. Tabanca ve pompalı tüfeğin kullanıldığı saldırıda iş yerinin camları da zarar gördü.

Olayın ardından soruşturma başlatan Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü 5 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye çıkartılan şüphelilerden M.B, D.K, S.K. ve E.K. tutuklandı, U.K. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.