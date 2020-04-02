Kahramankazan'da sokak hayvanları için doğaya yem bırakılıyor - Son Dakika

Kahramankazan ilçesinde yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için belediye sokaklara ve doğaya yem bırakıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını riskine karşı vatandaşların evlerinden çıkmaması sonrasında, sokakta ve doğada yaşayan hayvanların yiyecek bulmakta zorluk çektiğine işaret edildi.

Belediye ekiplerinin bu kapsamda, doğaya, cadde ve sokaklara yem bıraktığı aktarılan açıklamada, ekiplerin ayrıca, ilçedeki lokanta ve fırınlardan topladıkları ekmekler ile belediye yemekhanesinde artan yemekleri de sokak hayvanlarına götürdükleri aktarıldı.

Açıklamada, Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un şu ifadelerine yer verildi:

"Allah'ın bize emaneti olan can dostlarımıza karşı son derece duyarlı davranıyoruz. Aynı dünyayı ve yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımızı hiçbir zaman unutmuyor, onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Onlara düzenli olarak mama ve yem bırakıyoruz. Gerekli sağlık kontrollerini yapıyoruz. Dostlarımıza destek olmak ve yardım etmek için gayret gösteriyoruz."