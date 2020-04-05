Kahramankazan'da sosyal destek ödemeleri devam ediyor - Son Dakika

Kahramankazan'da sosyal destek paketinden yararlanan 622 vatandaşa yapılan ödemeler devam ediyor.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sosyal yardım ödemeleri, polis, jandarma, bekçi ve PTT görevlileri aracılığıyla hak sahiplerinin evlerinde yapılmaya devam ediliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi Destek Programı" çerçevesinde hak sahiplerinin evlerine giden görevliler, ödemeleri burada gerçekleştiriyor.

Vefa Destek Grubu görevlileri vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, biner liralık yardımları makbuz karşılığında teslim ediyor.

Görevliler gittikleri adreslerde vatandaşlardan gelen çeşitli talepleri not alırken, evde kalınması yönündeki uyarılarını da sürdürüyor.