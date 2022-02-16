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Kahramankazan'da "sürü yönetimi" kursu açıldı - Son Dakika

Kahramankazan'da "sürü yönetimi" kursu açıldı

16.02.2022 13:16
Kahramankazan'da "sürü yönetimi" kursu açıldı

Kahramankazan ilçesinde küçükbaş hayvan üreticilerinin talebi üzerine "sürü yönetimi" kursu açıldı.

Kahramankazan ilçesinde küçükbaş hayvan üreticilerinin talebi üzerine "sürü yönetimi" kursu açıldı.

İlçede küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve çobanlığın daha cazip hale getirilmesi amacıyla başlatılan sürü yönetimi kursu 3 hafta sürecek.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından verilen eğitimde kursiyerlere hayvan bakımı, hayvan ırklarının tanınması, küçükbaş hayvanların beslenmesi, barınak ortamı, doğum ve yaralanmalara karşı ilk yardım, et ve süt veriminin artırılması gibi konular anlatılıyor.

Eğitimi tamamlayarak belge alan kursiyerler Bakanlık tarafından verilen Sürü Yönetimi İstihdam Desteği'nden yararlanabilecek.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Muzaffer Yılmaz, AA muhabirine, 2021 yılında pandemi şartlarına rağmen 106 kurs açtıklarını ve 3 bin 156 kursiyere ulaştıklarını söyledi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"2022 hedefimizi 5 bin 700 olarak belirledik. Rutin açtığımız mesleki ve hobi kurslarının yanı sıra tarımsal kurslarımızdan sürü yönetimi kursunu da başlattık. Mart ayında ağaç budama, mayıs ayında da arıcılık kurslarımızı açmayı planlıyoruz. Yine Kahramankazan'da ulaşabildiğimiz kadar insanımıza ilkyardım eğitimi verme gayreti içerisindeyiz. Herkesi kurslarımızdan yararlanmak için kurumumuza bekliyoruz."

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Kahramankazan, Veteriner, Hisarcık, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramankazan'da 'sürü yönetimi' kursu açıldı - Son Dakika


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