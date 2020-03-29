Kahramankazan'da toplu ulaşım, park ve marketlerde koronavirüs denetimi - Son Dakika

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Kahramankazan'da toplu ulaşım, park ve marketlerde koronavirüs denetimi
6 saat önce
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçları, park ve marketlerde denetim yapıldı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçları, park ve marketlerde denetim yapıldı.
Zabıta ekipleri İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca marketlerin çalışma saati ve alışveriş yapan müşteri sayısı konusunda denetimlerde bulundu.
Ayrıca şehir içi toplu taşıma araçlarında, kapasitenin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etmeleri ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sürücü ve yolcular bilgilendirildi.
Parklarda da denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 02:44 Kaynak: AA
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