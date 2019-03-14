Son Dakika Haberleri: Kahramankazan'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kahramankazan'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

35 dakika önce

ANKARA (AA) – Kahramankazan'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kahramankazan'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
ANKARA (AA) – Kahramankazan'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam'dan Ankara yönüne gitmekte olan Hakan Bostan'ın yönetimindeki 03 DT 800 plakalı minibüs, Aydın Mahallesi'nde yoldan çıkarak bir besi çiftliğinin tabelasına çarptı, daha sonra taklalar atıp, yol kenarındaki tarlanın çitlerine çarparak durabildi.

Kazada araçtan fırlayan sürücü Bostan (36) hayatını kaybetti.

Hakan Bostan'ın cenazesi, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın olduğu sırada minibüsün arkasında seyir halinde olan, Sedat Barışlı yönetimindeki 06 HCG 60 plakalı otomobil de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, Ankara'daki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:41 Kaynak: AA

Ankara, Kahramankazan, Güncel
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