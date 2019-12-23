Kahramankazan'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Kahramankazan'da 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Y'nin kullandığı 06 YB 0740 plakalı hafif ticari araç ile Hasan M. idaresindeki 06 BDJ 645 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi ile Osmanlı Caddesi'nin kesiştiği kavşakta çarpıştı.

Kazada yaralanan Hasan M, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.