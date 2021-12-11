Kahramankazan'da trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yusuf Öğüt idaresindeki 26 PU 096 plakalı otomobil, Kahramankazan-Ankara kara yolu 16. kilometredeki FSM Bulvarı İmrendi Kavşağı'nda, Mustafa T'nin kullandığı 06 CBK 256 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Öğüt (59) ile aynı araçta bulunan Sultan Öğüt (56), Nevzat Öğüt (37), Burcu Sağlam (28), Nezahat Cıbıroğlu (40) ve diğer otomobildeki Abdullah Kocabaş (37) hayatını kaybetti, Mustafa T, Mahmut P. ve Mahmut B. ağır yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ankara'daki hastanelere kaldırıldı.

Cenazeler, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kazada yaşamını yitiren 5 kişinin, vefat eden bir akrabalarının cenaze törenine katılmak için Eskişehir'den Kahramankazan'a geldiği öğrenildi.

Kaymakam Abdullah Selim Parlar ve Belediye Başkanı Serhat Oğuz, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarını hastanede ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Belediye Başkanı Oğuz, gazetecilere, sabah saatlerinde aldıkları trafik kazası haberinin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Üç yaralının tedavisinin devam ettiğini belirten Oğuz, araçlardan birinde akrabalarının cenaze törenine gidenlerin bulunduğunu ve bu 5 kişinin kazada öldüğünü kaydetti.

Bu arada, cenazelerden 4'ünün Eskişehir, birinin Kahramankazan, diğerinin de Çamlıdere ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.