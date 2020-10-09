Kahramankazan'da traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı - Son Dakika

Kahramankazan'da trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla başlatılan "Reflektör Tak, Görünür Ol" Projesi kapsamında traktör sahiplerine reflektör hediye edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Ziraat Odası ve Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla başlatılan "Reflektör Tak, Görünür Ol" Projesi kapsamında düzenlenen törende, traktör sahiplerine reflektör verildi.

Salı Pazarı'nda düzenlenen törene, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk ve Jandarma Komutanı Serkan Özkan ile belediye yetkilileri ve çiftçiler katıldı.

Çiftçilerin pazar alanına getirdiği traktörler renkli görüntüler oluşturdu. Törende, traktörlere ve traktör römorklarına reflektörler takıldı.