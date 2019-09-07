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Kahramankazan'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Kahramankazan'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kahramankazan'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kahramankazan'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesinde bulunan Sağlık Parkı içinde uyuşturucu ticareti yaptığını tespit ettiği S.D. isimli kişiyi gözaltına aldı. Bu kişinin üzerinde yapılan aramada bir miktar eroin maddesi bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bir aracı durduran polis ekipleri araçta yaptıkları aramada bir miktar hint keneviri ele geçirdi. Otomobilde bulunan B.S. ve N.Y. gözaltına alındı. Bu kişilerin evlerinde yapılan aramada ise 150 adet uyuşturucu hap bulundu.

Atatürk Mahallesi Barbaros Sokak üzerinde durumundan şüphelenen ve durdurulan V. Z. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada ise 23 gram hint keneviri bulundu.

Gözaltına alınan şahılardan S.E ve B.S çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı, N.Y. ile V.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Kahramankazan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:36 Kaynak: AA
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