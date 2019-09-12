Kahramankazan'da uyuşturucu operasyonu

Kahramankazan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldıkları Ü.İ'yi takibe aldı. Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde durdurulan Ü.İ'nin aracında ve evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren polis, Ü.İ'nin M.U ile Ankara'dan temin ettikleri uyuşturucuyu, M.U'nun Emirgazi Mahallesi'ndeki evinde sakladığını tespit etti. M.U'nun evinde yaplan aramada da bir miktar uyuşturucu madde buldu.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şahıslar, Emniyet'teki sorgularının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.