Kahramankazan'da vatandaşlar tedbir kurallarına uyarak cuma namazına gitmedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramankazan'da vatandaşlar tedbir kurallarına uyarak cuma namazına gitmedi - Son Dakika

Kahramankazan'da vatandaşlar tedbir kurallarına uyarak cuma namazına gitmedi

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle cuma namazına ara verilmesi kararının ardından yurt genelinde olduğu gibi Kahramankazan'da da uyarıyı dikkate alan vatandaşlar camilere gitmedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle cuma namazına ara verilmesi kararının ardından yurt genelinde olduğu gibi Kahramankazan'da da uyarıyı dikkate alan vatandaşlar camilere gitmedi.

İlçenin büyük camilerinden olan Şehitler Cami, Merkez Cami ve Ulu Cami'nde vakit namazları dahil cuma namazı kılınmadı.

Cuma namazını kılamamanın burukluğunu yaşayan bazı vatandaşlar ezanı Ulu Cami avlusunda dinledi. İlçede camilerden sala verilmedi ancak öğle vakti ezan okundu.

Cuma namazı için camiye gidemeyen vatandaşlar öğle namazlarını evlerinde kıldı. Camilerin önü, avlusu ve ayakkabılıkların boş olduğu ve kapılarının kilitli olduğu görüldü. Camilerin kapılarına uyarıcı yazılar asıldı.

Öğle ezanının okunmasının ardından Ulu Cami müezzini hoparlörden vatandaşlara, namazlarını evde kılmaları konusunda uyarıda bulunarak, salgın hastalıktan kurtulmak için dua edilmesini istedi.

Vatandaşlardan Şaban Bal (58), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının cuma ve vakit namazlarının evlerde kılınması, camilerin geçici bir süre kapalı tutulması yönündeki kararını desteklediklerini belirterek, "Sağlık Bakanlığımız bu konuda gereken tedbirleri alıyor, vatandaş olarak da bize düşen bu tedbir kararlarına uymak. El birliği içinde bu salgın hastalık belasını da atlatacağız inşallah." dedi.

Kahramankazan'da vatandaşlar tedbir kurallarına uyarak cuma namazına gitmedi

Kahramankazan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:43 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi
Liverpool, statta günübirlik çalışanların maaşlarını ödemeye devam edecek Liverpool, statta günübirlik çalışanların maaşlarını ödemeye devam edecek         
17:44
Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı         
16:40
Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor         
15:27
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı         
15:10
Mariano: Galatasaray'la sözleşmem bitince Brezilya'ya döneceğim Mariano: Galatasaray'la sözleşmem bitince Brezilya'ya döneceğim         
14:32
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı         
13:26
TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti         
13:26
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler         
12:32
Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim         
12:07
Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı         
11:43
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi         
11:30
Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek         
11:21
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek         
11:18
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı         
10:22
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 23:19:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramankazan'da vatandaşlar tedbir kurallarına uyarak cuma namazına gitmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]