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Kahramankazan'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

1 saat önce

Kahramankazan Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

Kahramankazan'da vatandaşlara aşure dağıtıldı, System.String[]

Kahramankazan Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

Salı pazarında kurulan stantlar üzerine dizilen aşureler Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, tarafından vatandaşlara ikram edildi.

Başkan Oğuz, Muharrem ayının dayanışma, paylaşma ve muhabbet ayı olduğunu belirti.

Anlamlı bir etkinlikte bir araya geldiklerini anlatan Oğuz, "Aşure paylaşmaktır. Aşure birçok yiyeceğin bir araya gelmesiyle oluşan bir lezzetli bir tatlıdır. Bu bizlere farklılıklarımızla beraber bir arada yaşama kültürünün lezzetini anımsatır. Bu yüzden bu anlamlı gün bizim için çok önemli. Bu sebeple ilçemizde binlerce kişiye aşure ikram ederek, paylaşmaya, hoşgörüye, birlik ve beraberliğe dikkat çekmek istiyoruz" dedi.

Kahramankazan, Serhat Oğuz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:24 Kaynak: AA
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