Son dakika haber: Ankara'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Sağlık Kent Sitesi'ndeki bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden apartman sakinlerinin haber vermesinin ardından bölgeye itfaiye, polis, doğal gaz ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale için gelen itfaiye araçları, binanın etrafında park halindeki araçlar nedeniyle siteye giremedi.

Araçlardan biri sitenin etrafından dolaşırken çamura saplandı, araç iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın esnasında evde bulunan ve dumandan etkilenen Ebrar Demircioğlu, itfaiye ekiplerince balkondan kurtarıldı.

Demircioğlu, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.