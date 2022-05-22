Kahramankazan'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Kahramankazan'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

22.05.2022 20:25
Kahramankazan'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Atatürk Mahallesi Ören Sokak'ta 5 katlı binada oturan vatandaşlar, duman ve kokuyu fark ederek itfaiyeye haber verdi.

Binan Ramazan Akgül'e ait ikinci kattaki dairede yangın çıktığını belirleyen ekipler, yangını söndürdü.

Bu sırada 3 kişilik Akgül ailesinin evde olmadığı öğrenildi.

Evinin yandığını görünce fenalık geçiren Fikriye Akgül, sağlık ekibinin ambulanstaki müdahalesinin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Kahramankazan, Ankara, Yangın, Güncel, Son Dakika

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